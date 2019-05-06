Рыбинец бросил свою машину, испугавшись сотрудников ГИБДД, а потом написал заявление об угоне
В Рыбинске в микрорайоне «Заволжье» местный житель обратился в полицию и рассказал о том, что у него угнали машину.
Сотрудники полиции выяснили, что парень купил ВАЗ-2115, не зарегистрировал его, и поехал кататься. Увидев машину ГИБДД, он остановился, бросил свое авто и убежал. Позже молодой человек написал заявление об угоне.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Подозреваемый дал признательные показания. Теперь он может выплатить штраф в сто двадцать тысяч рублей или отправиться на обязательные ли исправительные работы. Также парень может оказаться под арестом или лишиться свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU