Ярославские приставы накануне Дня Победы прибрались на могилах русских солдат
Ярославские судебные приставы начали акцию «Помню». Они провели субботник на кладбище, где захоронены русские солдаты. Накануне Дня Победы сотрудники УФССП прибрали могилы от сухой травы, расчистили территорию между захоронениями, облагородили и покрасили памятники.
– Участие в таких памятных мероприятиях – это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки, – рассказала помощник руководителя Екатерина Пиунова.
Следующим этапом акции «Помню» станет помощь ветеранам, поздравления с Днем Победы и организация уроков мужества. Молодое поколение не должно забывать о цене победы в страшной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU