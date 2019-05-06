2019-05-06T11:20:10+03:00
Общество

Ярославские приставы накануне Дня Победы прибрались на могилах русских солдат

Екатерина РЯБЦЕВА
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Сотрудники прибрали могилы от сухой травы, расчистили территорию между захоронениями, облагородили и покрасили памятники/ФОТО: УФССП России по Ярославской областиСотрудники прибрали могилы от сухой травы, расчистили территорию между захоронениями, облагородили и покрасили памятники/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославские судебные приставы начали акцию «Помню». Они провели субботник на кладбище, где захоронены русские солдаты. Накануне Дня Победы сотрудники УФССП прибрали могилы от сухой травы, расчистили территорию между захоронениями, облагородили и покрасили памятники.

– Участие в таких памятных мероприятиях – это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки, – рассказала помощник руководителя Екатерина Пиунова.

Следующим этапом акции «Помню» станет помощь ветеранам, поздравления с Днем Победы и организация уроков мужества. Молодое поколение не должно забывать о цене победы в страшной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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