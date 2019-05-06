Плесневелый ужас: ярославна купила ребенку сдобу с отвратительной начинкой

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-06T10:54:06+03:00

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Ярославна 3 мая купила ребенку сдобную булочку. Принеся вкусную трубочку домой, женщина разрезала ее пополам. Внутри оказалась темно-зеленая плесень, которая заполнила почти всю сдобу.

– Мне даже представить страшно, чем бы это могло для нас закончиться... Вот такая у них свежая выпечка! Будьте аккуратны! В этот магазин мы больше не ногой, и вам не советую, – возмущена местная жительница.

Однако все закончилось лишь жалобами в соцсетях. В Роспотребнадзор женщина не пошла, потому что уверена, что это будет «накладно и бесполезно». Название магазина она тоже не указала.

В комментариях в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте пользователи возмущены постом. Они просят у покупательницы сдать явки-пароли торговой точки, чтобы предостеречь других горожан и советуют обратиться в нужные инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU