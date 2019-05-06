Плесневелый ужас: ярославна купила ребенку сдобу с отвратительной начинкой
Ярославна 3 мая купила ребенку сдобную булочку. Принеся вкусную трубочку домой, женщина разрезала ее пополам. Внутри оказалась темно-зеленая плесень, которая заполнила почти всю сдобу.
– Мне даже представить страшно, чем бы это могло для нас закончиться... Вот такая у них свежая выпечка! Будьте аккуратны! В этот магазин мы больше не ногой, и вам не советую, – возмущена местная жительница.
Однако все закончилось лишь жалобами в соцсетях. В Роспотребнадзор женщина не пошла, потому что уверена, что это будет «накладно и бесполезно». Название магазина она тоже не указала.
В комментариях в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте пользователи возмущены постом. Они просят у покупательницы сдать явки-пароли торговой точки, чтобы предостеречь других горожан и советуют обратиться в нужные инстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU