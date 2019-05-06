Ярославцу вернули украденный в Брагино автоприцеп

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-06T10:15:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю Брагино очень повезло. Вернее, полицейские сделали свою работу и вернули пострадавшему от рук злоумышленников украденное. Пропал ни много ни мало целый автоприцеп.

Мужчина оставил свою имущество без присмотра во дворе дома. Долгое время он мозолил глаза нечистому на руку 38-летнему ярославцу. В конце концов, он не выдержал, приехал на своей машине и увез брошенный прицеп. Хотел продать, но не успел – полицейские его задержали. Долго вора искать не пришлось, в этом помогли записи с камер видеонаблюдения.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU