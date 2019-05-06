С сегодняшнего дня меняют маршрут два ярославских автобуса

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-06T08:19:41+03:00

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С 6 мая изменилась схема движения автобусов по муниципальному маршруту № 40К «Очапки – Областная больница» и № 72 «Улица Большие Полянки – Ярославль Главный».

По информации «Яргортранса», теперь автобус № 40К будет следовать на участке между остановками «Школа № 50» и «Улица Линейная» в прямом и обратном направлении по улицам Мостецкая, Маяковского с введением остановочных пунктов «Школа № 46,» «8-й переулок,» «Медсанчасть ЯЗДА» и «Университетский городок».

А автобус № 72 между остановками «Улица Большая Фёдоровская» и «Улица Городской Вал» в прямом и обратном направлении будет проезжать по мосту через реку Которосль, Богоявленскую площадь, улицу Большую Октябрьскую. У него появятся новые остановки - «Богоявленская площадь», «Мукомольный переулок», «Улица Республиканская», «Улица Чайковского», «Улица Победы», «Улица Володарского», «Проспект Толбухина», «Улица Лисицына». Наоборот, исключаются остановки «Педагогический университет», «Парк 1000-летия города Ярославля», «КЗЦ «Миллениум» и «Мышкинский проезд».

Полностью отменен автобус № 77 «ЖК «Норские резиденции» – 15 МКР».

Напомним, на Радоницу в Ярославле пустят дополнительные автобусы до кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU