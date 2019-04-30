В Ярославле на Радоницу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-30T09:09:27+03:00

На существующие маршруты добавят технику и откроют два новых

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В Ярославле на Радоницу, которая в этом году отмечается 7 мая, пустят дополнительные автобусы до кладбищ.

Дополнительные единицы транспорта задействуют на маршрутах № 5 (Красная площадь - Осташинское кладбище), № 14 (Богоявленская площадь - Игнатовское кладбище), № 15 (15 микрорайон - Игнатовское кладбище). Также власти города организуют два дополнительных автобусных маршрута, на которых будут действовать все социальные льготы:

- № 5А - от Красной площади до Осташинского кладбища (автобус поедет по улицам Чкалова, Добрынина, Промышленная);

- № 5Б - от 15 микрорайона до Осташинского кладбища.

Расписания движения автобусов:

№5: от Красной площади - в 08.00; 08.50; 09.40; 10.30; 12.00; 12.50; 13.50, от Осташинского кладбища - в 08.50; 09.40; 10.30; 11.20; 13.00; 13.50; 14.50;

№5А: от Красной площади - в 07.40; 08.15; 08.40; 09.15; 09.47; 10.45; 11.20; 11.45; 12.20; 12.45, от Осташинского кладбища - 08.10; 08.45; 09.10; 09.45; 10.17; 11.15; 11.50; 12.15; 12.50; 13.15;

№5Б: от 15 микрорайона - 08.00; 08.15; 08.25; 08.38; 08.48; 08.56; 09.06; 09.16; 09.26; 09.36; 09.46; 10.05; 10.25; 10.37; 10.47; 10.57; 11.07; 11.17; 11.27; 11.37; 11.47; 11.57; 12.07; 12.17; 12.37; 12.58; 13.17; от Осташинского кладбища - 08.20; 08.35; 08.45; 08.58; 09.06; 09.16; 09.26; 09.35; 09.45; 09.55; 10.05; 10.25; 10.45; 10.57; 11.07; 11.17; 11.27; 11.37; 11.45; 11.57; 12.19; 12.40; 12.55; 13.16; 13.37;

№14: от Богоявленской площади - в 08.00; 08.09; 08.18; 08.27; 08.37; 08.47; 08.56; 09.05; 09.14; 09.23; 09.33; 09.43; 09.52; 10.01; 10.10; 10.19; 10.31; 10.43; 10.58; 11.13; 11.25; 11.37; 11.50; 12.04; 12.19; 12.30; 12.41; 12.52; 13.03; 13.15; 13.27; 13.38; от Игнатовского кладбища - в 08.28; 08.37; 08.46; 08.55; 09.05; 09.15; 09.24; 09.33; 09.42; 09.51; 10.01; 10.11; 10.20; 10.29; 10.38; 10.47; 10.59; 11.11; 11.26; 11.41; 11.53; 12.05; 12.18; 12.32; 12.47; 12.58; 13.09; 13.20; 13.31; 13.43; 13.55; 14.06;

№15: от 15 микрорайона - в 08.15; 08.30; 08.45; 09.00; 09.15; 09.30; 09.45; 10.00; 10.15; 10.30; 10.48; 11.07; 11.29; 11.51; 12.13; 12.32; 12.50; 13.08; 13.27; 13.41; 13.57; 14.14; от Игнатовского кладбища - 09.00; 09.15; 09.30; 09.45; 10.00; 10.15; 10.30; 10.45; 11.00; 11.15; 11.33; 11.52; 12.14; 12.36; 12.58; 13.17; 13.35; 13.53; 14.12; 14.26; 14.42; 14.59.

ИСТОЧНИК KP.RU