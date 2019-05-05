На видео попало, как машина врезалась в часовой салон в Рыбинске

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-05T16:49:48+03:00

В Рыбинске легковушка врезалась в часовой салон. Фото: скриншот с видео в группе "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте".

Изменить размер текста: A A

Нестандартное ДТП произошло в Рыбинске утром 5 мая. В 5 часов 19 минут лихач на легковушке не вписался в поворот, вылетел на обочину, подняв клубы пыли, а потом резко вывернул на противоположную сторону дороги и, проломив ограждение, врезался в здание. После этого уехал. В соцсетях пишут, что это был часовой салон. После происшествия нарушитель просто уехал.

Но момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения. Владельцы салона раскидали его по группам в соцсетях и кинули клич о помощи в поиске виновника аварии.

-Просьба откликнуться свидетелей или тех, кто знает о местонахождении данного транспортного средства, а так же людей, которые находились в данный момент в районе центра с видео регистраторами для установления госномера данного автомобиля. Водитель может быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - пишут в соцсетях пострадавшие.

Машина въехала в часовой салон в Рыбинске. Видео: группа "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте"..

ИСТОЧНИК KP.RU