2019-05-05T16:49:48+03:00
Происшествия

На видео попало, как машина врезалась в часовой салон в Рыбинске

Владельцы магазина просят помощи в поиске нарушителя [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Рыбинске легковушка врезалась в часовой салон. Фото: скриншот с видео в группе "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте".В Рыбинске легковушка врезалась в часовой салон. Фото: скриншот с видео в группе "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Нестандартное ДТП произошло в Рыбинске утром 5 мая. В 5 часов 19 минут лихач на легковушке не вписался в поворот, вылетел на обочину, подняв клубы пыли, а потом резко вывернул на противоположную сторону дороги и, проломив ограждение, врезался в здание. После этого уехал. В соцсетях пишут, что это был часовой салон. После происшествия нарушитель просто уехал.

Но момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения. Владельцы салона раскидали его по группам в соцсетях и кинули клич о помощи в поиске виновника аварии.

-Просьба откликнуться свидетелей или тех, кто знает о местонахождении данного транспортного средства, а так же людей, которые находились в данный момент в районе центра с видео регистраторами для установления госномера данного автомобиля. Водитель может быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - пишут в соцсетях пострадавшие.

Машина въехала в часовой салон в Рыбинске. Видео: группа "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте"..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почтовая машина попала в ДТП с тремя легковушками в Ярославле
В Ярославле у женщины прямо из квартиры украли мобильник и ноутбук
В Ярославской области пропал 36-летний мужчина
У двух жительниц Рыбинска мошенники похитили с карт 80 тысяч рублей
Метеорологи объявили для Ярославля оранжевый уровень опасности
Две гостьи подрались на фестивале Башмета в Ярославле
Ярославская градозащитница вышла с одиночным пикетом к разрушаемому историческому дому
Под Рыбинском сгорела двухэтажная дача
Блогер Варламов предложил москвичам съездить на майские праздники в Ярославль
В Ярославле загородили спуск к набережной
Тепло и мокро: погода на 9 Мая в Ярославле будет летней
В Ярославле надуют экран для новых фильмов про Великую Отечественную войну
Ставьте на учет, не жалейте денег на замки: ярославская полиция дала рекомендации хозяевам велосипедов
Два пьяных грабежа раскрыли в Рыбинске
Команда "Михалыча" ответила КДК
Опять пропала: в Ярославской области ищут 14-летнюю Викторию
Ярославских ветеранов бесплатно сфотографируют ко Дню Победы
В Ярославской области дотла сгорели частный дом и автомобиль
Легенда авиаспорта Светлана Капанина в День Победы может подняться в рыбинское небо
В Ярославле сотрудники ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд с поврежденным взрывателем
Хотел продать дом: житель Ярославской области лишился 65 тысяч рублей