2019-05-05T09:37:23+03:00
Общество

Блогер Варламов предложил москвичам съездить на майские праздники в Ярославль

Город вошел в его топ-пять маршрутов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Известный блогер Илья Варламов разместил на своем сайте статью о пять крутых маршрутах на майские праздники из Москвы. Одним из городов стал Ярославль. В качестве того, чем может привлечь столица Золотого кольца, называются Волга, парки, храмы, памятники архитектуры, центр города, который целиком входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Варламов напоминает, что в Ярославле можно увидеть в реальности то, что изображено на 1000-рублевой купюре. Да и добираться из Москвы до Ярославля совсем недолго.

Также в топ блогера вошли Псков, Кострома, Нижний Новгород и Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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