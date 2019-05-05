В Ярославле загородили спуск к набережной
В Ярославле спуск к набережной в районе Красного Маяка перегородили бетонными плитами.
- С самокатами, колясками, велосипедами жители города и туристы взбираются на газон, чтобы выйти к набережной, - пишет возмущенная Алина Романова в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте» и прикладывает фото.
Официальной информации на сайте мэрии о перекрытии этого участка нет. Горожане предполагают, что это временная мера, которую ввели на праздники.
- Это делают в праздники для предотвращения событий, которые случались заграницей, когда машины таранили людей. Что-то можно потерпеть ради дополнительной безопасности, - комментируют ярославцы.
При этом властям посоветовали в следующий раз расставлять плиты так, чтобы пешеходы все-таки могли между ними пройти.
ИСТОЧНИК KP.RU