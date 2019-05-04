2019-05-04T21:56:28+03:00
Общество

Тепло и мокро: погода на 9 Мая в Ярославле будет летней

Прогнозы на День Победы не радуют
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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День Победы будет дождливымДень Победы будет дождливымФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики пообещали летнюю погоду на вторые майские праздники. Температура воздуха поднимется до 19-24 градусов, и это довольно-таки приятный прогноз. Если бы не одно "но". Выходные будут дождливыми. Шанс, что на День Победы придётся идти с зонтиком очень высок. Зато обойдется без ветра. И это радует.

Такая почти тропическая погода станет некоторым неудобством для людей с проблемами со здоровьем и хроническими заболеваниями. С одной стороны, можно спокойно выходить гулять, чтобы прогреть кости. Но с другой, влага может обострить старые болячки. Да и просто вид мокрых и пасмурных улиц не добавляет оптимизма и сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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