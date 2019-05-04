В Ярославле надуют экран для новых фильмов про Великую Отечественную войну
Вечером понедельника, 6 мая, в Ярославле покажут современные короткометражки о Великой Отечественной войне. Кинопоказ пройдет на площадке у "Глобуса". Фильмы покажут на надувном экране, так что найти точное место будет несложно.
- Это честное кино от потомков тех, кто воевал и победил, - рассказали организаторы. - Эти ленты - взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами.
В Ярославле впервые покажут фильмы Молодёжного кинофестиваля короткого метра «Перерыв на кино». Авторами фестивальных короткометражек стали молодые кинематографисты до 35 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU