Ставьте на учет, не жалейте денег на замки: ярославская полиция дала рекомендации хозяевам велосипедов
Недавно в Кировском районе Ярославля в очередной раз украли велосипед. Украли из подъезда, не прилагая особых усилий. Причем, велосипед был недешевый, ущерб оценили в 23 тысячи рублей. И только за одни сутки произошло три таких случая.
- Сотрудники полиции напоминают жителям региона, что наиболее надежный способ обеспечить сохранность своих велосипедов – хранить вне общедоступных мест, а также поставить транспортные средства на специальный учет в органах внутренних дел, - рассказали в ярославской полиции.
Чтобы поставить велосипед на учет, нужно заполнить специальную анкету с "особыми приметами" педального коня. И желательно, чтобы этих примет было как можно больше. Всегда можно нарисовать что-то уникальное несмываемой краской или маркером, чтобы похищенный транспорт можно было быстро опознать.
Но похищение легче предотвратить, чем раскрыть. Поэтому стоит серьезнее отнестись к выбору замка, чтобы потенциальному преступнику не удалось отцепить ни велосипед, ни его колеса, ни руль, ни седло.
ИСТОЧНИК KP.RU