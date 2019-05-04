Ставьте на учет, не жалейте денег на замки: ярославская полиция дала рекомендации хозяевам велосипедов

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-04T17:41:15+03:00

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Недавно в Кировском районе Ярославля в очередной раз украли велосипед. Украли из подъезда, не прилагая особых усилий. Причем, велосипед был недешевый, ущерб оценили в 23 тысячи рублей. И только за одни сутки произошло три таких случая.

- Сотрудники полиции напоминают жителям региона, что наиболее надежный способ обеспечить сохранность своих велосипедов – хранить вне общедоступных мест, а также поставить транспортные средства на специальный учет в органах внутренних дел, - рассказали в ярославской полиции.

Чтобы поставить велосипед на учет, нужно заполнить специальную анкету с "особыми приметами" педального коня. И желательно, чтобы этих примет было как можно больше. Всегда можно нарисовать что-то уникальное несмываемой краской или маркером, чтобы похищенный транспорт можно было быстро опознать.

Но похищение легче предотвратить, чем раскрыть. Поэтому стоит серьезнее отнестись к выбору замка, чтобы потенциальному преступнику не удалось отцепить ни велосипед, ни его колеса, ни руль, ни седло.

ИСТОЧНИК KP.RU