Два пьяных грабежа раскрыли в Рыбинске

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-04T15:30:19+03:00

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Пьянки редко заканчиваются чем-то хорошим. Чаще всего итогом попоек становятся уголовные дела. Два похожих грабежа раскрыли в Рыбинске. Обе жертвы пришли в полицию после того, как их обокрали собутыльники. Первый случай произошел в Переборах и преступницей оказалась женщина, его знакомая.

- Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлена подозреваемая местная жительница 1989 г.р., которая пояснила, что в ходе возникшей ссоры ударила заявителя бутылкой, забрала вещи и деньги и скрылась, - рассказали в ярославской полиции.

А во втором случае рыбинца обокрал малознакомый безработный с судимостью. Он тоже побил и обокрал своего собутыльника. В обоих случаях ущерб оказался немного больше тысячи рублей. На обоих драчунов завели уголовные дела по статье "Грабеж". Максимум их могут посадить на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU