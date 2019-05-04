Команда "Михалыча" ответила КДК

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-04T13:36:29+03:00

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Выездная игра ярославцев против "Луча" началась, можно сказать, после их домашнего матча с московскими "чертями" из клуба "Чертаново". В ходе матча арбитр удалил наставника "Шинника" со скамейки запасных. А ещё и в рапорте "наябедничал", за что дисциплинарная комиссия наложила запрет Побегалову руководить игрой команды против "Луча". Конечно, "Михалыч" на стадионе был, но больше наблюдателем. Впрочем, и этого оказалось достаточно для его питомцев, чтобы дать достойный ответ тем, кто это сделал. А игра во Владивостоке с командой из зоны вылета из ФНЛ заранее обещала трудности. Помимо того, что хозяева играли яростно, от "ножа", проблемы доставлял и естественный газон, годившийся под определение огород. Мяч просто не слушался футболистов, которые в первом тайме никак не могли наладить игру. Ошибки сплошняком шли с обеих сторон. Хозяева пытались уйти от них навесами в штрафную нашего кипера Дмитрия Яшина, но тот был полным хозяином 2-го этажа возле своих ворот и сумел сохранить их в неприкосновенности до конца матча. Лишь одну помарку допустил Яшин, несколько опрометчиво рванув за верховым мячом к линии штрафной на 79-й минуте. Мяч ему не удалось удержать в руках при падении после столкновения с игроками, но удар на добивание по пустым воротам принял на себя Валерий Цховребов, выручив тем самым вратаря как бы в качестве ответной благодарности минутами ранее. На 71-й минуте Валерий нагрешил в штрафной и заработал "горчичник" вместе с пенальти. Вот там и спас наш кипер сразу всех: и Валерия, и свои ворота, и свою команду. Яшин блестяще парировал рукой мяч, летевший в ворота возле стойки. Вся команда бросилась к своему капитану с криками восторга. Хоть и был к той минуте счёт 2:0 в нашу пользу, но пропущенный гол мог всё изменить в другую сторону. После этого для питомцев "Михалыча", и ранее умело сдерживающих атаки хозяев, уже не было особой трудности в удержании победного счета. Более того, счет мог стать крупным, но Сергей Самодин, опередивший выбежавшего из штрафной вратаря, перебросил мяч не только через него, но и чуток через ворота. Зато в первом тайме Самодин на 35-й минуте сыграл в своём лучшем стиле, поймав во вратарской прострел с левого края, и лёгким касанием переправил мяч в дальний угол. Гол Самодина не только шокировал хозяев, но и оказался победным в последствии. Правда, во втором тайме у хозяев случился ещё один шок, когда на 71-й минуте острый прорыв Дмитрия Самойлова по левому краю привёл к голевой ситуации, но удар Самодина прервала рука защитника - пенальти. Бить вызвался лучший, по оценкам болельщиков, игрок "Шинника" в прошлом году Владислав Камилов, имеющий кличку "Рыжий". Однако реализовать пенальти "Рыжему" не удалось. Но удалось добить в ворота парированный вратарём мяч. Так что, реабилитировался "Рыжий". После этой победы "Шинник" снова вплотную к зоне стыков.

"Луч" - "Шинник" - 0:2 (0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU