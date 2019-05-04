Опять пропала: в Ярославской области ищут 14-летнюю Викторию

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-04T12:02:25+03:00

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В Ярославской области ищут 14-летнюю потеряшку-рецидивистку. Еще в среду, 1 мая, Вика Гусейнова ушла из госучреждения в Рыбинске и до сих пор не вернулась. И никто не знает, где она сейчас находится. По ориентировке "ЯрСпаса", девушка может быть в Ярославле.

Виктория выглядит немного старше своего возраста - на 16 лет. Она среднего роста - около 1,6 метра, худощавая. Волосы черные, до плеч. Глаза карие.

Девушка была одета в серую толстовку с белой надписью и черные разрезанные джинсы.

Если кто-то видел ее после 1 мая или знает, где она может быть, стоит позвонить в полицию по номерам 02, 102 или 112. Или на горячую линию "ЯрСпаса" по номеру 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU