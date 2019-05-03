2019-05-03T17:17:37+03:00
Общество

В Ярославле сотрудники ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд с поврежденным взрывателем

Опасную находку обнаружили в поле
Мария СОКОЛОВА
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Ярославский ОМОН обнаружил и обезвредил опасную артиллерийскую мину с поврежденным взрывателем. ВК/РосгвардияЯрославский ОМОН обнаружил и обезвредил опасную артиллерийскую мину с поврежденным взрывателем. ВК/Росгвардия
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Металлический предмет, схожий со снарядом, нашли в Ярославском районе недалеко от деревни Сабельницы. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области обследовали неизвестную находку с помощью специального оборудования.

В результате осмотра было установлено, что обнаруженный предмет - 85-мм артиллерийский снаряд. Находка представляла угрозу для жизни, поскольку на корпусе снаряда имелись следы сильной коррозии, был поврежден взрыватель, а так же установлено, что снаряд прошел канал ствола. Саперами ОМОН с соблюдением всех мер безопасности снаряд был уничтожен на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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