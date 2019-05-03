2019-05-03T20:02:19+03:00
Общество

В Ярославской области дотла сгорели частный дом и автомобиль

Пожар тушили шесть с лишним часов
Мария СОКОЛОВА
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В Ростовском районе рано утром сгорели дотла частный дом и автомобиль. Фото ГУ МЧС по ЯОВ Ростовском районе рано утром сгорели дотла частный дом и автомобиль. Фото ГУ МЧС по ЯО
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Сегодня, 3 мая, рано утром в 5 часов 4 минуты в дежурный оперативный центр ГУ МЧС по Ярославской области поступило сообщение о возгорании в частном доме в деревне Шестаково Ростовского муниципального района. Огонь с дома перекинулся на легковой автомобиль, стоявший во дворе.

На тушение пожара выехали 6 огнеборцев и 2 спецмашины. Локализовать огонь полностью удалось лишь в 11 часов 55 минут. Дом и автомобиль сгорели дотла. Пострадавших, к счастью, нет.

А в частном доме №8 по улице Грекова в Рыбинске загорелась кровля. Сообщение о пожаре поступило в 10 часов 44 минуты. Ликвидировать это возгорание удалось в 11 часов 6 минут силами 9 человек личного состава и 2 спецмашинами. Огнем повреждена кровля на 0.5 квадратных метрах. Пострадавших тоже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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