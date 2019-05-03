В Ярославской области дотла сгорели частный дом и автомобиль
Сегодня, 3 мая, рано утром в 5 часов 4 минуты в дежурный оперативный центр ГУ МЧС по Ярославской области поступило сообщение о возгорании в частном доме в деревне Шестаково Ростовского муниципального района. Огонь с дома перекинулся на легковой автомобиль, стоявший во дворе.
На тушение пожара выехали 6 огнеборцев и 2 спецмашины. Локализовать огонь полностью удалось лишь в 11 часов 55 минут. Дом и автомобиль сгорели дотла. Пострадавших, к счастью, нет.
А в частном доме №8 по улице Грекова в Рыбинске загорелась кровля. Сообщение о пожаре поступило в 10 часов 44 минуты. Ликвидировать это возгорание удалось в 11 часов 6 минут силами 9 человек личного состава и 2 спецмашинами. Огнем повреждена кровля на 0.5 квадратных метрах. Пострадавших тоже нет.
ИСТОЧНИК KP.RU