Легенда авиаспорта Светлана Капанина в День Победы может подняться в рыбинское небо

СЕГОДНЯ 19:16 2019-05-03T19:16:24+03:00

Сейчас администрация города ведет с ней переговоры

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Заслуженного мастера спорта России Светлану Капанину администрация Рыбинска пригласила принять участие в авиашоу 9 Мая. Если переговоры пройдут успешно, то горожанам выпадет редкий шанс увидеть полет семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту в показательных выступлениях авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России в 12 часов над акваторией реки Волги у Дворца Спорта «Полет».

Летчик-инструктор «ОКБ Сухого» Светлана Капанина с 1991 года входит в сборную России по высшему пилотажу, является членом пилотажной группы «Первый полет». В 1998 году в Великобритании российская летчица открывала авиашоу в честь юбилея Королевских ВВС.

ИСТОЧНИК KP.RU