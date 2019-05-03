Легенда авиаспорта Светлана Капанина в День Победы может подняться в рыбинское небо
Заслуженного мастера спорта России Светлану Капанину администрация Рыбинска пригласила принять участие в авиашоу 9 Мая. Если переговоры пройдут успешно, то горожанам выпадет редкий шанс увидеть полет семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту в показательных выступлениях авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России в 12 часов над акваторией реки Волги у Дворца Спорта «Полет».
Летчик-инструктор «ОКБ Сухого» Светлана Капанина с 1991 года входит в сборную России по высшему пилотажу, является членом пилотажной группы «Первый полет». В 1998 году в Великобритании российская летчица открывала авиашоу в честь юбилея Королевских ВВС.
ИСТОЧНИК KP.RU