2019-05-03T14:39:00+03:00
Общество

В Ярославле прямо в центре улицы забил фонтан: горожане восхитились чистотой воды

И принялись шутить в соцсетях
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославле прямо на проезжей части забил фонтан. ВК/Подслушано в ЯрославлеВ Ярославле прямо на проезжей части забил фонтан. ВК/Подслушано в Ярославле
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Сегодня, 2 мая, утром прямо на проезжей части Которосльного переулка возле дома №5 прорвало трубу. Вода, бьющая мощным фонтаном, рекой затопила улицу. На аварию выехали специалисты Водоканала.

А ярославцы, восхитившись чистотой воды, бьющей из прорыва, сообщили, что в кранах их домов течет жидкость гораздо более ржавая, принялись шутить, что в городе открылся сезон фонтанов.

Одни стали предлагать установить освещение на месте аварии, другие переживали, что может случиться обвал грунта, а третьи предложили почаще подключать к фонтанам канализацию, чтобы можно было купаться.

- А все потому, что трубы давно менять надо было… Где-то проржавело, отсюда и течь… Скорее всего, и ливневки не справятся, если таковые существуют в нашем городе, - все-таки посетовала Елена Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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