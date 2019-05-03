2019-05-03T12:23:18+03:00
Происшествия

В Ярославской области открыли мотосезон: байкер врезался в автобус

ДТП произошло на трассе между Тутаевом и Рыбинском
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области байкер врезался в автобус. Фото ВК/Первый Ярославский автопорталВ Ярославской области байкер врезался в автобус. Фото ВК/Первый Ярославский автопортал
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По давно уже сложившейся традиции в майские праздники ярославские байкеры открывают мотосезон. В этот раз они собрались на открытие 2 мая у речного вокзала. Внушительная колонна в сопровождении сотрудников ГИБДД проехала по Ярославлю.

К сожалению, открытие мотосезона не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. На трассе после Тутаева по направлению к Рыбинску один из байкеров врезался в автобус.

- Видел их на окружной Рыбинска. И видел один мотоцикл на боку лежавший, на трассе между Рыбинском и Тутаевом, рядом ДПС стояли. Следы масла на дороге, – написал в соцсети Дмитрий Георгиевский

Другие очевидцы ДТП сообщили, что пострадавший мотоциклист получил травму ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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