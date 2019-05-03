В Ярославской области открыли мотосезон: байкер врезался в автобус
По давно уже сложившейся традиции в майские праздники ярославские байкеры открывают мотосезон. В этот раз они собрались на открытие 2 мая у речного вокзала. Внушительная колонна в сопровождении сотрудников ГИБДД проехала по Ярославлю.
К сожалению, открытие мотосезона не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. На трассе после Тутаева по направлению к Рыбинску один из байкеров врезался в автобус.
- Видел их на окружной Рыбинска. И видел один мотоцикл на боку лежавший, на трассе между Рыбинском и Тутаевом, рядом ДПС стояли. Следы масла на дороге, – написал в соцсети Дмитрий Георгиевский
Другие очевидцы ДТП сообщили, что пострадавший мотоциклист получил травму ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU