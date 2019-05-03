В Ярославской области у убитой лисы обнаружено бешенство
В Угличском районе в деревне Слобода была убита дикая лиса. В областной ветеринарной лаборатории после проведенного исследования выяснилось, что животное было заражено бешенством.
- Департаментом ветеринарии Ярославской области внесено предложение губернатору региона об установлении на территории карантина, - рассказали в ветнадзоре по Ярославской области. - В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания.
С начала текущего года это уже четвертый случай обнаружения опаснейшего заболевания. Инфицированные животные - две лисы, енотовидная собака и лось - были выявлены в трех населенных пунктах Угличского района и одно - в Большесельском.
Ветеринары напоминают ярославцам о необходимости провести вакцинацию домашних животных, чтобы они не заразились смертельной болезнью.
ИСТОЧНИК KP.RU