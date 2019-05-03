2019-05-03T11:34:36+03:00
Общество

В Ярославской области у убитой лисы обнаружено бешенство

Это уже пятый случай выявленной опасной болезни на территории региона
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Угличском районе у убитой в деревне дикой лисы обнаружено бешенствоВ Угличском районе у убитой в деревне дикой лисы обнаружено бешенствоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Угличском районе в деревне Слобода была убита дикая лиса. В областной ветеринарной лаборатории после проведенного исследования выяснилось, что животное было заражено бешенством.

- Департаментом ветеринарии Ярославской области внесено предложение губернатору региона об установлении на территории карантина, - рассказали в ветнадзоре по Ярославской области. - В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания.

С начала текущего года это уже четвертый случай обнаружения опаснейшего заболевания. Инфицированные животные - две лисы, енотовидная собака и лось - были выявлены в трех населенных пунктах Угличского района и одно - в Большесельском.

Ветеринары напоминают ярославцам о необходимости провести вакцинацию домашних животных, чтобы они не заразились смертельной болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области открыли мотосезон: байкер врезался в автобус
Ярославские спасатели пошли по садоводческим товариществам
Две тысячи человек пробежали по Тутаеву
Грабил дачи в одном районе: в Ярославле поймали серийного вора
Вора из Ленинградской области поймали на ярославском вокзале
Держитесь: ярославцев предупредили о сильном ветре
На майские праздники ярославцев ждет виртуальная реальность
Три пострадавших: иномарки столкнулись на юге Ярославской области
Он просто полз по своим делам: ярославцы заступились за ужа
Ярославские «монстранты» вышли на Волжскую набережную
Угрожали таксисту битой и проволокой: в Ярославской области двоих мужчин осудили за разбой
В Ярославле отрылся гастрономический фестиваль местной еды
В Ярославле на окружной дороге водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу
В Ярославле на майских праздниках откроется военно-полевой кинотеатр
В Ярославле прошел первомайский митинг
В Ярославле задержали мужчину с 10 граммами метадона
В шести районах Ярославской области объявлен противопожарный режим
В Ярославле исчез мужчина с татуировкой в виде скорпиона