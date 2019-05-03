В Ярославской области у убитой лисы обнаружено бешенство

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-03T11:34:36+03:00

В Угличском районе у убитой в деревне дикой лисы обнаружено бешенство Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это уже пятый случай выявленной опасной болезни на территории региона

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В Угличском районе в деревне Слобода была убита дикая лиса. В областной ветеринарной лаборатории после проведенного исследования выяснилось, что животное было заражено бешенством.

- Департаментом ветеринарии Ярославской области внесено предложение губернатору региона об установлении на территории карантина, - рассказали в ветнадзоре по Ярославской области. - В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания.

С начала текущего года это уже четвертый случай обнаружения опаснейшего заболевания. Инфицированные животные - две лисы, енотовидная собака и лось - были выявлены в трех населенных пунктах Угличского района и одно - в Большесельском.

Ветеринары напоминают ярославцам о необходимости провести вакцинацию домашних животных, чтобы они не заразились смертельной болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU