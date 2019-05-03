2019-05-03T16:29:29+03:00
Происшествия

Хотел продать дом: житель Ярославской области лишился 65 тысяч рублей

По факту мошенничества полиция проводит проверку
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области мошенники лишили продавца дома 65 тысяч рублейВ Ярославской области мошенники лишили продавца дома 65 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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В отдел УМВД России по Большесельскому району обратился местный житель с жалобой. Он объяснил, что хотел продать дом и разместил в интернете объявление об этом. Ему позвонили неизвестные и под для перевода денег за покупку попросили сообщить данные банковской карты. После чего с карты были списаны деньги в сумме 65 тысяч рублей.

- Чтобы не пострадать от действий мошенников, следует соблюдать простые правила. Не переводить в качестве предоплаты деньги, так как осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара. Не выполнять указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой. И никому не называть конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Лучше использовать альтернативные способы оплаты, - предупреждают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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