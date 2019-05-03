2019-05-03T09:41:18+03:00
Общество

Ярославские спасатели пошли по садоводческим товариществам

Они проверяют пожарную безопасность и привлекают нарушителей к ответственности
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Ярославские спасатели проверяют пожарную безопасность в садоводческих товариществах региона. ГУ МЧС по ЯОЯрославские спасатели проверяют пожарную безопасность в садоводческих товариществах региона. ГУ МЧС по ЯО
Изменить размер текста:

Ежегодно в майские праздники инспекторы государственного пожарного надзора Ярославской области проводят рейды в садоводческих товариществах и населенных пунктах. Их основной целью является пресечение нарушений требований пожарной безопасности, а также проведение инструктажей с населением. За 2 мая сотрудниками государственного пожарного надзора проверены 4 садоводческих товарищества и проведен инструктаж с 56 дачниками. В ходе этого рейда к административной ответственности был привлечен 1 гражданин.

- Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. - А пожар проще предотвратить, чем потушить, поэтому так важна ответственность и осторожность со стороны граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области открыли мотосезон: байкер врезался в автобус
В Ярославской области у убитой лисы обнаружено бешенство
Две тысячи человек пробежали по Тутаеву
Грабил дачи в одном районе: в Ярославле поймали серийного вора
Вора из Ленинградской области поймали на ярославском вокзале
Держитесь: ярославцев предупредили о сильном ветре
На майские праздники ярославцев ждет виртуальная реальность
Три пострадавших: иномарки столкнулись на юге Ярославской области
Он просто полз по своим делам: ярославцы заступились за ужа
Ярославские «монстранты» вышли на Волжскую набережную
Угрожали таксисту битой и проволокой: в Ярославской области двоих мужчин осудили за разбой
В Ярославле отрылся гастрономический фестиваль местной еды
В Ярославле на окружной дороге водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу
В Ярославле на майских праздниках откроется военно-полевой кинотеатр
В Ярославле прошел первомайский митинг
В Ярославле задержали мужчину с 10 граммами метадона
В шести районах Ярославской области объявлен противопожарный режим
В Ярославле исчез мужчина с татуировкой в виде скорпиона