Ярославские спасатели пошли по садоводческим товариществам

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-03T09:41:18+03:00

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Ежегодно в майские праздники инспекторы государственного пожарного надзора Ярославской области проводят рейды в садоводческих товариществах и населенных пунктах. Их основной целью является пресечение нарушений требований пожарной безопасности, а также проведение инструктажей с населением. За 2 мая сотрудниками государственного пожарного надзора проверены 4 садоводческих товарищества и проведен инструктаж с 56 дачниками. В ходе этого рейда к административной ответственности был привлечен 1 гражданин.

- Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. - А пожар проще предотвратить, чем потушить, поэтому так важна ответственность и осторожность со стороны граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU