2019-05-02T19:10:06+03:00
Происшествия

Вора из Ленинградской области поймали на ярославском вокзале

Мужчина полгода скрывался от полиции
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Мужчину задержалиМужчину задержалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле поймали вора из Ленинградской области. На свою беду 42-летний преступник попался на глаза полиции на Ярославле-Главном.

- Сотрудниками транспортной полиции информация о данном гражданине передана инициатору розыска – Управление ФСИН России по Костромской области, - рассказали в управлении транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Мужчина скрывался от правосудия с ноября прошлого года, когда его объявили в федеральный розыск. Но поездка в Ярославль прервала его череду успешных побегов от полиции.

Напомним, недавно в Ярославле прошла погоня с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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