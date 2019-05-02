Вора из Ленинградской области поймали на ярославском вокзале
Мужчина полгода скрывался от полиции
Мужчину задержалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле поймали вора из Ленинградской области. На свою беду 42-летний преступник попался на глаза полиции на Ярославле-Главном.
- Сотрудниками транспортной полиции информация о данном гражданине передана инициатору розыска – Управление ФСИН России по Костромской области, - рассказали в управлении транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
Мужчина скрывался от правосудия с ноября прошлого года, когда его объявили в федеральный розыск. Но поездка в Ярославль прервала его череду успешных побегов от полиции.
Напомним, недавно в Ярославле прошла погоня с полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU