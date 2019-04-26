2019-04-26T17:40:53+03:00
Происшествия

Погоня со стрельбой под Ярославлем: полицейские нейтрализовали опасного водителя

Пьяный мужчина без прав отказывался останавливаться
Роман РЫЖИКОВ
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Полицейские были вынуждены стрелятьПолицейские были вынуждены стрелятьФото: Евгения ГУСЕВА
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Недалеко от поселка Нагорный в Ярославском районе ночью произошла погоня. Сотрудники ДПС на во время патрулирования заметили подозрительный автомобиль. На требование инспекторов остановиться, водитель «четырнадцатой» только надавил на газ еще больше и попытался скрыться. Экипаж начал преследование.

После непродолжительной погони полицейские предупредили водителя, что откроют огонь, если он не остановится. Однако, это не произвело должного впечатления, как и предупредительный выстрел в воздух. Тогда правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Для этого сотрудники выбрали момент, когда вокруг было как можно меньше других участников движения.

Полицейские задержали 25-летнего водителя. Не удивительно, но прав у молодого человека не было. Зато запах выдавал наличие алкоголя в крови. Нарушителя арестовали на 12 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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