Три пострадавших: иномарки столкнулись на юге Ярославской области

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-02T13:02:45+03:00

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В среду, 1 мая, на дороге "Ростов-Иваново" столкнулись две иномарки. Авария произошла около девяти часов вечера, когда уже стемнело. "Санг Йонг" с 45-летней женщиной за рулем и "Фольксваген" с 37-летним водителем не поделили дорогу в Ростовском районе.

- В результате ДТП в амбулаторном лечении нуждаются водитель и пассажир девушка 2001 г.р. автомашины «Санг йонг», водитель автомашины "Фольксваген", - рассказали в ярославской полиции.

К месту аварии выезжали полиция, спасатели и медики. Сейчас полицейские разбираются, по чьей вине произошло столкновение.

Напомним, недавно на ивановской дороге произошло смертельное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU