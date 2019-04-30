Смертельное ДТП на дороге «Иваново-Ярославль»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-30T10:27:48+03:00

На 87 км автодороги «Иваново-Ярославль» в Гаврилов-Ямском районе произошло ДТП Фото: УМВД по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 29 апреля, около 19:20 на дороге «Иваново-Ярославль» столкнулись «Лада» и «Рено». Авария произошла в Гаврилов-Ямском районе. Лобовой удар превратил машины в груду железа. На месте работали медики, спасатели и ДПС.

Водителя «четырнадцатой» госпитализировали, но от травм 36-летний мужчина скончался. 35-летний водитель «Логана» и его 57-пассажир нуждаются в амбулаторном лечении, сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Даниловском районе ночью 30 апреля случилось смертельное ДТП. Водитель погиб на месте

ИСТОЧНИК KP.RU