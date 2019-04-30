2019-04-30T10:27:48+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на дороге «Иваново-Ярославль»

Водитель «Лады» погиб в больнице
Роман РЫЖИКОВ
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На 87 км автодороги «Иваново-Ярославль» в Гаврилов-Ямском районе произошло ДТПНа 87 км автодороги «Иваново-Ярославль» в Гаврилов-Ямском районе произошло ДТПФото: УМВД по Ярославской области
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Вечером в понедельник, 29 апреля, около 19:20 на дороге «Иваново-Ярославль» столкнулись «Лада» и «Рено». Авария произошла в Гаврилов-Ямском районе. Лобовой удар превратил машины в груду железа. На месте работали медики, спасатели и ДПС.

Водителя «четырнадцатой» госпитализировали, но от травм 36-летний мужчина скончался. 35-летний водитель «Логана» и его 57-пассажир нуждаются в амбулаторном лечении, сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Даниловском районе ночью 30 апреля случилось смертельное ДТП. Водитель погиб на месте

ИСТОЧНИК KP.RU

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