Смертельное ДТП на дороге «Иваново-Ярославль»
Водитель «Лады» погиб в больнице
На 87 км автодороги «Иваново-Ярославль» в Гаврилов-Ямском районе произошло ДТПФото: УМВД по Ярославской области
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Вечером в понедельник, 29 апреля, около 19:20 на дороге «Иваново-Ярославль» столкнулись «Лада» и «Рено». Авария произошла в Гаврилов-Ямском районе. Лобовой удар превратил машины в груду железа. На месте работали медики, спасатели и ДПС.
Водителя «четырнадцатой» госпитализировали, но от травм 36-летний мужчина скончался. 35-летний водитель «Логана» и его 57-пассажир нуждаются в амбулаторном лечении, сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, в Даниловском районе ночью 30 апреля случилось смертельное ДТП. Водитель погиб на месте
ИСТОЧНИК KP.RU