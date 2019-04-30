В Ярославле пропала милая пенсионерка в розовом берете
Женщина пропала в понедельник
Фото: ЯрСпас
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В Ярославле пропала 74-летняя Татьяна Каюкова. Пенсионерка ушла из своего дома в Заволжском районе в поедельник, 29 апреля, и до сих пор никто не знает, где она.
Женщина выглядит лет на 70, она низенькая, всего полтора метра ростом. Волосы у нее короткие, темные, но с заметной сединой. Глаза тоже темные - карие. Пенсионерка сутулится и ей может понадобиться медицинская помощь.
У женщины на голове был розовый берет. Она скорее всего одета в коричневую куртку, серые брюки и синие сапоги.
ИСТОЧНИК KP.RU