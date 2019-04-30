В Ярославле пропала милая пенсионерка в розовом берете

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-30T11:52:36+03:00

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В Ярославле пропала 74-летняя Татьяна Каюкова. Пенсионерка ушла из своего дома в Заволжском районе в поедельник, 29 апреля, и до сих пор никто не знает, где она.

Женщина выглядит лет на 70, она низенькая, всего полтора метра ростом. Волосы у нее короткие, темные, но с заметной сединой. Глаза тоже темные - карие. Пенсионерка сутулится и ей может понадобиться медицинская помощь.

У женщины на голове был розовый берет. Она скорее всего одета в коричневую куртку, серые брюки и синие сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU