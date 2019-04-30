2019-04-30T11:52:36+03:00
Общество

В Ярославле пропала милая пенсионерка в розовом берете

Женщина пропала в понедельник
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Фото: ЯрСпасФото: ЯрСпас
Изменить размер текста:

В Ярославле пропала 74-летняя Татьяна Каюкова. Пенсионерка ушла из своего дома в Заволжском районе в поедельник, 29 апреля, и до сих пор никто не знает, где она.

Женщина выглядит лет на 70, она низенькая, всего полтора метра ростом. Волосы у нее короткие, темные, но с заметной сединой. Глаза тоже темные - карие. Пенсионерка сутулится и ей может понадобиться медицинская помощь.

У женщины на голове был розовый берет. Она скорее всего одета в коричневую куртку, серые брюки и синие сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославских вундеркиндов соберут в своем "Сириусе"
Ярославская полиция ищет молодую мошенницу, обманывающую пенсионеров
Больше гламура: ярославец с арбалетом попытался закинуть наркотики в рыбинскую колонию
В Ярославской области 20-летний парень с ножом отобрал чужую иномарку для поездки к другу
Капсулу времени соберут в Ярославле в День Победы
В Ярославле лоси нарушают правила дорожного движения
Смертельное ДТП на дороге «Иваново-Ярославль»
Ярославцы смогут увидеть финал «Игры Престолов» на самом большом экране в Москве
В Даниловском районе иномарка на трассе влетела в отбойник, водитель погиб
В Ярославле на Радоницу пустят дополнительные автобусы до кладбищ
В правительстве Ярославской области появится новый департамент
Задело двух женщин: выложили видео, как в Ярославле с ларька на остановке удуло крышу
Отец пятерых детей из Ярославской области в эфире федерального канала обвинил супругу в измене
Губернатору Ярославской области представили нового руководителя регионального УФСИН
Пресс-секретарь губернатора Ярославской области ушла со своего поста
Из ярославского «Альтаира» эвакуировали зрителей кинотеатра
Пара мошенников за два года заработала на ярославских пенсионерах 15 миллионов рублей
В Ярославле открылся восьмой международный педагогический форум
Зарезавшую сожителя ярославну признали умственно отсталой и отправили лечиться