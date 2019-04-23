2019-04-23T16:22:51+03:00
Происшествия

Взял второй комплект ключей и поехал кататься: в Рыбинске родственник угнал машину за 1,4 миллиона рублей

Росгвардейцы остановили и задержали 19-летнего парня
Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодой человек сказал, что взял второй комплект ключей и поехал кататьсяМолодой человек сказал, что взял второй комплект ключей и поехал кататьсяФото: Евгения ГУСЕВА
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Житель Рыбинска позвонил в полицию и сказал, что у него кто-то угнал автомобиль. Дорогостоящий «Киа Спортейдж» стоял рядом с домом. Ущерб составил 1,4 миллиона рублей.

Полицейские тут же объявили план «Перехват» и отправили ориентировки. Спустя немного времени удалось начать преследование угонщика. О примерном местонахождении машины узнал экипаж Росгвардии. Росгвардейцы остановили ее недалеко от одного из торговых центров. За рулем оказался 19-летний родственник хозяина «Киа». Молодой человек сказал, что взял второй комплект ключей и поехал кататься. Водительских прав у парня нет. Сотрудники ГИБДД приехали на место задержания и составили протокол по факту управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Также возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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