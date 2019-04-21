«Увел» золото по дружбе: ярославну на 136 тысяч рублей обокрал знакомый

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-21T10:10:32+03:00

В Ярославле знакомый украл у женщины золота на 136 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

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На прошлой неделе в ОМВД России по Дзержинскому городскому району поступило заявление от 52-летней местной жительницы. Она просила разобраться, кто совершил у нее кражу золотых изделий на сумму 136 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый 37-летний мужчина, являвшийся знакомым потерпевшей.

Подозреваемый дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято.

- Если вы стали жертвой преступных посягательств – обращайтесь в полицию по телефону «02», - советуют в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU