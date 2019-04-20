2019-04-20T17:57:47+03:00
Спорт

«Шинник» в Ярославле переиграл «Тюмень»

Низамутдинов взорвал скучную игру
Виктор ПОЛЯК
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Несмотря на все усилия работников стадиона «Шинник» в Ярославле, привести главный газон в нормальное для футбола состояние не удалось. Поле было почти лысым, с мизерной травкой. Понятно, что ни о какой игровой технике в таких условиях можно было не вспоминать. Мяч просто жил своей жизнью, едва коснувшись газона. На этом едва не сплоховал опытный вратарь ярославцев Дмитрий Яшин при первом касании мяча. Стало очевидным, что голы на таком поле могут быть не заслугой нападающих, а результатом ошибок защиты.

В первом тайме командам удалось избежать ошибок. До перерыва игра была какой-то тусклой. Зато во втором периоде на поле заполыхало. Во многом благодаря выходу ветерана «Шинника» Эльдара Низамутдинов, заменившего Никиту Мацхарашвили. Низамутдинов с яростью включился в борьбу. Его угловой справа оказался решающим. Навес от Дмитрия Самойлова во вратарскую нашел там Валерия Цховребова, который как бы протолкнул мяч в сетку на 55-й минуте. А дальше команда Александра Побегалова знала, как удержать победный счет. Плотный прессинг по всему полю и по каждому сопернику отрезал гостям все попытки прорваться к воротам Яшина. Важнейшая победа «Шинника».

«Шинник»-«Тюмень» - 1:0 (0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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