2019-04-19T15:37:28+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили серийного мошенника, который обманул 18 человек

Мужчина отправится в тюрьму на два с половиной года
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле состоялся суд над мошенником, который орудовал в нескольких районах области. Злоумышленник представлялся своим жертвам предпринимателем и представителем компании «Лидер». Мужчина предлагал услуги по изготовлению и установке межкомнатных дверей, пластиковых окон, остеклению балконов и лоджий.

- Клиенты отдавали мошеннику денежные средства в качестве предоплаты, после чего тот исчезал, - уточнили в пресс-службе суда Ярославской области. - Суд счёл его виновным в совершении 18 преступлений.

Фемида приговорила преступника к двум с половиной годам в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен полностью возместить ущерб в размере более 290 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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