Фура и две легковушки столкнулись на окружной дороге в Ярославле
Фура и две легковушки столкнулись на окружной дороге в Ярославле 18 апреля. По словам очевидцев, авария произошла около 19 часов 40 минут. Легковушки сильно помяты, а фура и вовсе опрокинулась на бок.
- Деда с бабулей вытащили из «Соляриса». Честно, ребят, это было страшно. Не торопитесь! Каждого дома ждут! - пишут ярославцы в соцсетях.
Также сообщают, что, к счастью, все участники ДТП живы. Из-за происшествия окружная встала в пробку. По мнению многих водителей, авария произошла из-за плохого состояния дороги.
- Не удивительно, по таким окопам ездить! - пишут в комментариях.
Однако есть и те, что говорит, что дороги дорогами, но правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию нужно соблюдать.
ИСТОЧНИК KP.RU