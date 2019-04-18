2019-04-18T23:23:33+03:00
Происшествия

Фура и две легковушки столкнулись на окружной дороге в Ярославле

Из-за происшествия образовалась гигантская пробка
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Две легковушки и Фура столкнулись на окружной дороге в Ярославле. Фото: скриншот с видео в группе "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".Две легковушки и Фура столкнулись на окружной дороге в Ярославле. Фото: скриншот с видео в группе "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
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Фура и две легковушки столкнулись на окружной дороге в Ярославле 18 апреля. По словам очевидцев, авария произошла около 19 часов 40 минут. Легковушки сильно помяты, а фура и вовсе опрокинулась на бок.

- Деда с бабулей вытащили из «Соляриса». Честно, ребят, это было страшно. Не торопитесь! Каждого дома ждут! - пишут ярославцы в соцсетях.

Также сообщают, что, к счастью, все участники ДТП живы. Из-за происшествия окружная встала в пробку. По мнению многих водителей, авария произошла из-за плохого состояния дороги.

- Не удивительно, по таким окопам ездить! - пишут в комментариях.

Однако есть и те, что говорит, что дороги дорогами, но правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию нужно соблюдать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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