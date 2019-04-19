2019-04-19T07:36:31+03:00
Общество

Новые аттракционы ждут ярославцев в городских парках

19 апреля начнет действовать летний режим работы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославских парках появились новые аттракционы.В ярославских парках появились новые аттракционы.Фото: Мэрия Ярославля
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С 19 апреля в городских парках культуры и отдыха начинается новый сезон. С этой даты парки переходят на летний режим работы, который продлится до середины сентября. В мэрии Ярославля рассказали, какие изменения произошли в каждом месте отдыха.

На Даманском острове появятся сразу несколько новинок. Это семейный аттракцион «Лебеди» с подъемом стрелы на высоту до 11 метров, для любителей экстрима — «Летающая тарелка», семейный аттракцион «Ракушки», «Зеркальный лабиринт», «Детский игровой лабиринт», а также новые торговые точки.

В парке «Юбилейный» к лету подготовили семейный аттракцион «Сафари». Это поезд, пассажиры которого смогут почувствовать себя на прогулке в настоящих джунглях. Также здесь откроется новый аттракцион «Ракушки» и детский игровой лабиринт. Летом в Юбилейном парке пройдет реконструкция - на его территории обновят пешеходные дорожки, освещение и ограждение.

В Парке динозавров на проспекте Ленина планируется смена экспозиции.

В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе установят новый большой детский игровой лабиринт с безлимитным посещением, аттракцион «Вальс» и детскую цепочную карусель. В парке «Нефтяник» соорудят трассу для электромобилей, а также будут давать в прокат электросамокаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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