В Ярославле рецидивист среди бела дня ограбил пенсионера

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-18T17:32:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заволжском районе Ярославля произошло ограбление. Возле одного из ларьков у пенсионера отняли деньги. К пожилому мужчину подошел незнакомец и выхватил из рук купюры. С тремя тысячами рублей напавший убежал, но далеко уйти не сумел.

После того, как пострадавший обратился в полицию, оперативники нашли и доставили в отдел подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний ярославец. Он признался в преступлении полицейским.

На рецидивиста завели уголовное дело по статье «Грабеж»

ИСТОЧНИК KP.RU