В Ярославле рецидивист среди бела дня ограбил пенсионера
Мужчина вырвал из рук дедушки три тысячи рублей
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В Заволжском районе Ярославля произошло ограбление. Возле одного из ларьков у пенсионера отняли деньги. К пожилому мужчину подошел незнакомец и выхватил из рук купюры. С тремя тысячами рублей напавший убежал, но далеко уйти не сумел.
После того, как пострадавший обратился в полицию, оперативники нашли и доставили в отдел подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний ярославец. Он признался в преступлении полицейским.
На рецидивиста завели уголовное дело по статье «Грабеж»
ИСТОЧНИК KP.RU