В Рыбинске отремонтируют железнодорожные переезды
Каждую весну после схода снега в Рыбинске обследуют дорожно-уличную сеть. Специалисты департамента ЖКХ тщательно проверяют и железнодорожные переезды. Ответственность за них несет РЖД или другие организации, у которых объекты находятся в собственности.
Всего в Рыбинске 44 переезда. 27 из них принадлежат РЖД, а оставшиеся закреплены за предприятиями. По итогам проверки выяснилось, что семь переездов находятся не в очень хорошем состоянии.
– Согласно законодательству, содержание железнодорожных переездов, по 10 метров от каждого рельса в каждую сторону, лежит на собственниках. Владельцам мы отправили обращения, в которых указываем на необходимость отремонтировать переезды, – поделилась и.о. директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Летом отремонтируют переезды, которые находятся на улице Орджоникидзе, Ошуровской, Целинной и 50 лет Октября. Два железнодорожных переезда будут демонтированы – на улице Танкистов и на улице Академика Губкина.
ИСТОЧНИК KP.RU