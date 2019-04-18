В Ярославле 19-летняя девушка оплатила свои покупки чужой картой

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-18T15:47:43+03:00

По факту кражи уже возбуждено уголовное дело

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В полицию Ярославля по Кировскому району обратилась девушка, которая потеряла свою банковскую карту. В ходе розыска сотрудники полиции нашли 19-летнюю девушку, которая нашла карту потерпевшей и сняла с неё деньги.

- Подозреваемая дала признательные показания, она пояснила, что воспользовалась найденной картой для оплаты покупок в магазине, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Преступница купила бытовую технику, стоимостью около девяти тысяч рублей. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ставьте «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU