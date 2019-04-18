2019-04-18T15:47:43+03:00
Общество

В Ярославле 19-летняя девушка оплатила свои покупки чужой картой

По факту кражи уже возбуждено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Ярославля по Кировскому району обратилась девушка, которая потеряла свою банковскую карту. В ходе розыска сотрудники полиции нашли 19-летнюю девушку, которая нашла карту потерпевшей и сняла с неё деньги.

- Подозреваемая дала признательные показания, она пояснила, что воспользовалась найденной картой для оплаты покупок в магазине, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Преступница купила бытовую технику, стоимостью около девяти тысяч рублей. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ставьте «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле рецидивист среди бела дня ограбил пенсионера
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона» в Ярославле
В Рыбинске отремонтируют железнодорожные переезды
В Дзержинском районе Ярославля хотят поставить новый памятник: идет опрос горожан
В Угличе вор-рецидивист вынес из частного дома плиту и холодильник
Подробности ДТП с погоней: у лихача не было прав на управление автомобилем
Ярославские приставы приехали к брату и сестре, чтобы они пустили к себе домой специалистов по ремонту теплоснабжения
Ярославские спортсмены привезли 20 золотых медалей с Открытого чемпионата по тайскому боксу
Подбежал и выхватил деньги из рук: в Ярославле ограбили пенсионера
В Ярославле на дороге задымилась маршрутка
Уходя от полиции, лихач на «семерке» врезался в микроавтобус
В Ярославской области в пожаре погибла пожилая женщина
Вандалы повредили чудотворную икону в Угличе
Ярославец сам заделал огромную яму в Брагино
Ярославцев пригласили на благотворительный забег
На улице Республиканской в Ярославле горит деревянная двухэтажка
21 апреля центр Ярославля перекроют на время благотворительного забега
Долго стояла у жилого дома: в Ярославле похититель сдал в металлолом автомашину
Ярославская школа №33 вошла в топ-100 лучших в стране
В предстоящее воскресенье в центре Ярославля перекроют движение
В Ярославле на центральных улицах омолаживают деревья
В Ярославской области наиболее высокий в ЦФО уровень годовой инфляции
В Ярославской области появилась кошачья коммуналка
В Ярославле сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника с ножом
В Ярославле с утра и днем горели грузовики и мусорки
Ярославцев и гостей региона в майские выходные порадуют Хабенский с Ефремовым и Рио-Рита
В Ярославе изменится расписание движения трамваев №5 и №7