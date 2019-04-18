2019-04-18T11:51:15+03:00
Общество

Ярославец сам заделал огромную яму в Брагино

Мужчина на грузовике привез кирпичи и засыпал на улице Бабича
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: "Подслушано в Ярославле" / vk.comФото: "Подслушано в Ярославле" / vk.com
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«Герой, у которого нет плаща» - так прозвали в соцсетях ярославца, который сам заделал огромную яму на улице Бабича в Дзержинском районе. Мужчина приехал на грузовой «Газели» и засыпал дорожный дефект кирпичами.

Поступок вызвал бурю положительных эмоций у ярославцев. Комментаторы просят выдать мужчине ключи от города, благодарят и выражают уважение. Другие опасаются, что героя могут оштрафовать.

- За самовольный ремонт дороги штрафуют, причём суммы немалые. Рискуем без героев остаться! – написал Виктор Викторов в группе «Подслушано в Ярославле» в Вконтакте.

А пока такие герои есть, жители города советуют власть имущим брать с них пример

ИСТОЧНИК KP.RU

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