Ярославец сам заделал огромную яму в Брагино
«Герой, у которого нет плаща» - так прозвали в соцсетях ярославца, который сам заделал огромную яму на улице Бабича в Дзержинском районе. Мужчина приехал на грузовой «Газели» и засыпал дорожный дефект кирпичами.
Поступок вызвал бурю положительных эмоций у ярославцев. Комментаторы просят выдать мужчине ключи от города, благодарят и выражают уважение. Другие опасаются, что героя могут оштрафовать.
- За самовольный ремонт дороги штрафуют, причём суммы немалые. Рискуем без героев остаться! – написал Виктор Викторов в группе «Подслушано в Ярославле» в Вконтакте.
А пока такие герои есть, жители города советуют власть имущим брать с них пример
ИСТОЧНИК KP.RU