2019-04-17T07:43:49+03:00
Звезды

Фильм о ярославском хоккеисте Иване Ткаченко покажут в кинотеатрах

Документальная картина «Капитан Немо» получила прокатное удостоверение
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: со странички Елены Михеевой в соцсетях.Фото: со странички Елены Михеевой в соцсетях.
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Документальный фильм о погибшем в авиакатастрофе капитане ярославской хоккейной команды «Локомотив» Иване Ткаченко покажут в кинотеатрах.16 апреля картина «Капитан Немо» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщила режиссер фильма Елена Михеева.

- Впервые в истории современного отечественного кино, наша документальная картина «Капитан Немо» получила прокатное удостоверение для выхода фильма в российский прокат, - рассказала она. - Мы долго добивались, чтобы об Иване Ткаченко узнало, как можно больше людей, не только тех, кто любит и следит за хоккеем. Сегодня многие стали забывать о героях нашего времени! Теперь каждый в нашей стране может узнать о судьбе простого ярославского парня, который был настоящей Личностью, с чистой душой, сделавшим столько добрых дел.

26 апреля в столичном Доме Кино пройдет закрытый премьерный показ фильма. Елена Михеева поблагодарила всех причастных к созданию картины и всех, кто поддерживал съемочную группу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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