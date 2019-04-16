В Ярославле на базе Демидовского университета откроется «Точка кипения»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-16T16:09:23+03:00

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В Ярославле на базе студенческого бизнес-инкубатора ЯрГУ имени П.Г. Демидова откроется «Точка кипения». Главной задачей этого проекта является объединение студентов различных профилей, представителей науки, бизнеса и власти.

- Участники работы в ходе дискуссий будут формировать бизнес-идеи, обсуждать перспективы стартапов и дорожные карты их воплощения, - рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. - В «Точке кипения» можно будет поделиться опытом, результатами деятельности, проработать новые модели регионального развития.

Ярославская «Точка кипения» станет одной из первых в России. Всего до конца 2019 года планируются открыть 50 аналогичных проектов по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU