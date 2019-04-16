2019-04-16T16:09:23+03:00
Общество

В Ярославле на базе Демидовского университета откроется «Точка кипения»

Проект нацелен на коллективную работу представителей различных отраслей науки
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле на базе студенческого бизнес-инкубатора ЯрГУ имени П.Г. Демидова откроется «Точка кипения». Главной задачей этого проекта является объединение студентов различных профилей, представителей науки, бизнеса и власти.

- Участники работы в ходе дискуссий будут формировать бизнес-идеи, обсуждать перспективы стартапов и дорожные карты их воплощения, - рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. - В «Точке кипения» можно будет поделиться опытом, результатами деятельности, проработать новые модели регионального развития.

Ярославская «Точка кипения» станет одной из первых в России. Всего до конца 2019 года планируются открыть 50 аналогичных проектов по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нашли пропавшую в Рыбинске 15-летнюю девочку
В Ярославле в середине мая пройдёт стартап-марафон «Разведка боем»
В Рыбинске обсудили перспективы «умных городов»
В Рыбинске состоялось открытие Международного технологического форума
Ярославский активист предложил властям не красить бордюры и деревья
В Рыбинске пропала 15-летняя девочка в малиновых брюках
200 ярославцев сдали досрочно ЕГЭ
В Рыбинске на улице Фурманова в конце мая появится новый светофор
В Ярославле суд вернул 90-летнему пенсионеру квартиру, отнятую «черными риелторами»
Ярославская прокуратура проверила состояние Октябрьского моста
Ярославцы выступают за переделку речного вокзала
Улитки и веганские десерты: в майские праздники в Ярославле пройдет фестиваль еды
Ярославские приставы арестовали машину у должника, который сбил человека и не выплачивал родственнице моральную компенсацию целиком
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры
В Ярославле поддержали кандидатуру нового руководителя фонда капремонта
Ярославские росгвардейцы навестили водителя такси, пострадавшего от пассажира