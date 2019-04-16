2019-04-16T14:28:57+03:00
Общество

Улитки и веганские десерты: в майские праздники в Ярославле пройдет фестиваль еды

Площадкой мероприятия станет Первомайский бульвар
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцев пригласили на «Маркет местной еды».Ярославцев пригласили на «Маркет местной еды».Фото: Правительство Ярославской области
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В майские праздники в Ярославле пройдет гастрономический фестиваль - «Маркет местной еды». Он развернется на Первомайском бульваре 1 и 2 мая. В правительстве региона сообщили, что суть мероприятия - продвижение локальных продуктов. По предварительной информации, участие в нем примет 35 гастроэнтузиастов и ресторанов, работающих на территории области.

- В этом году на бульваре будут не только готовить и продавать еду. В программе – любительский шахматный турнир с сеансом одновременной игры, лекторий, где, например, можно будет узнать, как правильно читать этикетки на продуктах, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Также будут работать школа танцев и веломастерская, - сообщила автор проекта Наталья Чагина.

В меню праздника множество оригинальных блюд. Например, улитки, выращенные на ферме под Переславлем-Залесским, веганские десерты, где даже сахар заменен на сироп из топинамбура, и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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