В Ярославле 30 апреля и 7 мая будет ограничено движение машин
В Ярославле 30 апреля и 7 мая будет ограничено движение транспорта. В эти числа на улицах города будут проходить тренировки торжественного шествия войск Ярославского территориального гарнизона, посвящённого празднованию 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие начнется в 14 часов. С этого времени на Советской площади, улицах Кирова, Нахимсона, Революционной, Советской, на Народном и Советском переулке и площади Челюскинцев будет ограничено движение. Оно возобновится после окончания тренировок.
На указанных улицах нельзя будет останавливаться и оставлять свои автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU