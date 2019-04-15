В Ярославле 30 апреля и 7 мая будет ограничено движение машин

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-15T16:02:43+03:00

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В Ярославле 30 апреля и 7 мая будет ограничено движение транспорта. В эти числа на улицах города будут проходить тренировки торжественного шествия войск Ярославского территориального гарнизона, посвящённого празднованию 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие начнется в 14 часов. С этого времени на Советской площади, улицах Кирова, Нахимсона, Революционной, Советской, на Народном и Советском переулке и площади Челюскинцев будет ограничено движение. Оно возобновится после окончания тренировок.

На указанных улицах нельзя будет останавливаться и оставлять свои автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU