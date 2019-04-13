2019-04-13T15:50:14+03:00
Общество

Защитники природы собрались в Ярославле

В Демидовском университете прошел Межрегиональный экологический форум
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Защиту природы обсудили в ЯрославлеЗащиту природы обсудили в ЯрославлеФото: Правительство Ярославской области
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В субботу, 13 апреля, в Ярославле провели Межрегиональный экологический форум «Во имя жизни». Эксперты, чиновники и общественные деятели разделились по круглым столам и обсудили разные темы, связанные с охраной природы.

– Такой формат работы, когда наука, общественность и исполнительная власть объединяются для решения экологических вопросов, для нашего региона стал уже хорошей традицией, – отметил Олег Маракаев, декан факультета экологии и биологии ЯрГУ имени П.Г. Демидова и член общественного совета при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

На обсуждениях заметили, что в Ярославской области много делается во имя экологии. Но и не обошли стороной проблемы. Например, новый целлюлозный завод на берегу Рыбинского водохранилища грозит загрязнением Волги. В конце концов все предложения с круглых столов собрали и объединили в резолюцию. Ее отправят в нужные ведомства. Кроме того, в Ярославской области скоро пройдут Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день Земли, «Марш парков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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