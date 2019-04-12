Прокуратура требует от мэрии Ярославля отремонтировать убитые Промышленную и Осташинскую улицы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-12T11:58:03+03:00

Побывав на улицах района, прокуроры отправили иск в суд на мэрию Фото: Прокуратура Ярославской области

Ям и выбоин здесь больше, чем по ГОСТУ

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Прокуратура Дзержинского района Ярославля проверила, насколько безопасно и можно ли вообще ездить по некоторым улицам Брагина. С такой просьбой к правоохранителям обратился местный житель. Вместе с ГИБДД они обследовали Промышленную и Осташинскую улицы.

Оказалось, ям, выбоин и других нарушений дорожного покрытия здесь намного больше, чем «можно» по ГОСТу.

После проверки прокурорские работники отправили два иска в суд на мэрию, чтобы чиновники привели дорогу в порядок. Пока дата рассмотрения не назначена

ИСТОЧНИК KP.RU