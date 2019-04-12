В Ярославле 27 и 28 апреля ограничат движение рядом с Успенским и Федоровским соборами

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-12T11:16:54+03:00

С 18 часов 27 апреля и до 15 часов 28 апреля в районе всех городских храмов и церквей Ярославля будет введено ограничение остановки и стоянки машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такие меры принимают для того, чтобы обеспечить православным горожанам безопасность во время празднования Пасхи

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В Ярославле 27 апреля в 18 часов будет ограничено движение транспорта в районе Успенского кафедрального собора и Федоровского кафедрального собора. Это необходимо доя того, чтобы обеспечить уровень безопасности дорожного движения в тот период, когда православные горожане празднуют христианскую Пасху.

Кроме этого, с 18 часов 27 апреля и до 15 часов 28 апреля в районе всех городских храмов и церквей Ярославля будет введено ограничение остановки и стоянки машин.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила.

ИСТОЧНИК KP.RU