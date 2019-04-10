Мэрия о переносе контейнерных площадок к домам: «Затраты понесут собственники»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-10T14:04:16+03:00

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Тема с инициативой мэрии Ярославля о переносе всех контейнерных площадок с городской земли на придомовые территории получила продолжение в муниципалитете Ярославля. На заседании 10 апреля ее подняла депутат Евгения Овод. Многих горожан возмутило, что власти так просто хотят переложить на них бремя ответственности и оплаты за содержание этих площадок.

- У нас более 71% контейнерных площадок не относятся к жилым домам. Хотя, в правилах Госстроя от 2003 года, сказано, что площадки для мусорных контейнеров обязаны организовывать управляющие компании. Ведь мы понимаем, что на них мусор жителей. Почему управляющие компании, у которых в плате есть строка за уборку и содержание территории, не организуют такие площадки? - выступил директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

В мэрии даже заявили, что готовы под эти нужны передать домам часть муниципальной земли. Депутаты поинтересовались, увеличатся ли в связи с этим траты жителей.

- Если технически на придомовой территории невозможно сделать контейнерную площадку, то мы будем рекомендовать сохранить существующую. Соответственно, для жителей ситуация не поменяется. Если же возможность существует, то управдомы будут обязаны организовать новую площадку. Соответственно, затраты понесут собственники, - ответил Тальянов.

Народные избранники предложили мэрии еще раз всем вместе собраться и проработать все нюансы возникшей проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU