В Ярославской области задержаны двое мужчин со свертком с синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-10T12:06:17+03:00

Теперь 26-летний и 27-летний мужчины могут попасть за решетку на срок до двадцати лет/ФОТО: УМВД России по Ярославской области

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В Ярославском районе у местных жителей обнаружили 19 свертков с непонятным порошком. Их отправили на экспертизу, где подозрения сотрудников полиции подтвердились: порошок оказался синтетическим наркотиком, массой около 615 граммов. Эта партия наркотиков предназначалась для сбыта с помощью закладок. Возбудили уголовное дело. Теперь 26-летний и 27-летний мужчины могут попасть за решетку на срок до двадцати лет.

Если вы видите, что кто-то употребляет или распространяет наркотики, можете анонимно сообщить об этом в полицию по телефонам: 02, 8 (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU