В Рыбинске двоих подростков унесло на льдине
5 апреля в Рыбинске произошло ЧП. На льдине по Волге унесло двоих подростков. Фото происшествия очевидцы выложили в группу «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».
- Слава богу, что все закончилось благополучно, спасатели прибыли очень быстро. Хочется обратиться к молодому поколению. Не испытывайте судьбу, жизнь у вас одна, вы не пишете черновик, второго шанса не будет, подумайте о родителях! А нашим спасателям огромное спасибо! - написали в посте в группе.
Многих пользователей соцсетей возмутила безалаберность ребят. Другие шутили: «А может среди них новый Конюхов родился. Сначала на льдине подрейфует, потом океаны пересекать начнет».
ИСТОЧНИК KP.RU