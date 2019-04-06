В Рыбинске двоих подростков унесло на льдине

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-06T19:44:39+03:00

В Рыбинске со льдины спасли двоих подростков. Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».

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5 апреля в Рыбинске произошло ЧП. На льдине по Волге унесло двоих подростков. Фото происшествия очевидцы выложили в группу «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».

- Слава богу, что все закончилось благополучно, спасатели прибыли очень быстро. Хочется обратиться к молодому поколению. Не испытывайте судьбу, жизнь у вас одна, вы не пишете черновик, второго шанса не будет, подумайте о родителях! А нашим спасателям огромное спасибо! - написали в посте в группе.

Многих пользователей соцсетей возмутила безалаберность ребят. Другие шутили: «А может среди них новый Конюхов родился. Сначала на льдине подрейфует, потом океаны пересекать начнет».

ИСТОЧНИК KP.RU