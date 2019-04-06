2019-04-06T10:27:08+03:00
Общество

В Ярославле сделают невозможным строительство высоких домов в центре

В Правила землепользования и застройки города готовят изменения
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В центре Ярославля нельзя будет строить высокие дома.В центре Ярославля нельзя будет строить высокие дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ярославле хотят запретить строительство высоких домов в центре. Соответствующие изменения готовят в Правила землепользования и застройки города.

- В разделе «Градостроительные регламенты» правил могут появиться новые виды территориальных зон: центр города Ярославля (Ц.1) и историко-культурных комплексов (Ц.2). До этого времени центральная часть города определялась как общественно-деловой центр города. Однако специфика исторической застройки существенно отличается от общественно-деловых территорий других районов и эта территория требует особого подхода, - пояснили в мэрии.

По новым правилам, в центре станет невозможным строительство многоквартирных домов высотой 8-18 этажей. Также табу введут на размещение автозаправок.

К зоне историко-культурных комплексов (Ц.2) хотят отнести территории Петропавловского парка, Толгского монастыря, усадьбы Коковцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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