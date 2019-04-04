Ярославские школьники сходили в Волковский театр, чтобы познакомиться с закулисными профессиями

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-04T11:41:38+03:00

Школьники просмотрели, как создаются декорации для спектаклей, и вышли на большую сцену Фото: Мэрия Ярославля

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Учащиеся школы №1 пришли в театр имени Федора Волкова, чтобы познакомиться с необычными профессиями, которые они могут выбрать в будущем. Школьники просмотрели, как создаются декорации для спектаклей, и вышли на большую сцену.

— При поддержке управления по молодёжной политике мэрии Ярославля был создан профориентационный клуб «Вектор», который помогает подросткам выбрать профессию и с пользой провести время в компании сверстников, — рассказала педагог–психолог городского молодёжного центра Ольга Рудкина.

В течение трех месяцев ученики ходят на предприятия, посещают учебные заведения Ярославля и работают с психологом, а также встречаются с известными людьми, которые делятся своими историями успеха.

Клуб «Вектор» работает для школьников уже пятый год.

ИСТОЧНИК KP.RU