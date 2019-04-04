Ярославские школьники сходили в Волковский театр, чтобы познакомиться с закулисными профессиями
Учащиеся школы №1 пришли в театр имени Федора Волкова, чтобы познакомиться с необычными профессиями, которые они могут выбрать в будущем. Школьники просмотрели, как создаются декорации для спектаклей, и вышли на большую сцену.
— При поддержке управления по молодёжной политике мэрии Ярославля был создан профориентационный клуб «Вектор», который помогает подросткам выбрать профессию и с пользой провести время в компании сверстников, — рассказала педагог–психолог городского молодёжного центра Ольга Рудкина.
В течение трех месяцев ученики ходят на предприятия, посещают учебные заведения Ярославля и работают с психологом, а также встречаются с известными людьми, которые делятся своими историями успеха.
Клуб «Вектор» работает для школьников уже пятый год.
ИСТОЧНИК KP.RU